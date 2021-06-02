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Политика2 июня 2021 18:52

Путин оценил свой уровень игры в хоккей: Я только делаю вид, что умею играть

Первые успехи в хоккее начали появляться совсем недавно, сообщил президент
Абдулла ШАКИРОВ
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Президент России признался, что встал на коньки относительно недавно

Президент России признался, что встал на коньки относительно недавно

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с членами партии «Единая Россия» признался, что встал на коньки относительно недавно, поэтому плохо умеет играть в хоккей.

«Я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею. Хотя, вроде, начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как дзюдо – я и на коньках-то раньше не стоял», – сказал глава государства.

Вместе с тем Путин отметил, что играть в хоккей ему нравится, и он с удовольствием выйдет на лед, как только представится возможность.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин всегда играет в хоккей в одной команде с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Как писал сайт kp.ru, 10 мая хоккейная команда «Легенды хоккея», за которую играл Путин во время матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, одержала победу со счетом 13:9.