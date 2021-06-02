Лидер оппозиции Израиля подписал соглашения для формирования правительственной коалиции

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид подписал коалиционное соглашение с главой партии "Новая надежда" Гидеоном Сааром. Это дает ему возможность уведомить до истечения срока в полночь президента страны Реувена Ривлина о том, что ему удалось получить поддержку большинства депутатов, чтобы представить состав кабмина на утверждение Кнессета (парламента). Об этом 2 июня сообщает государственное израильское радио Kan.

Тем временем, телеканала I24 уточняет, что голосование по утверждению кабмина будет назначено через 12 дней.