В МИД РФ считают, что отключение России от SWIFT грозит убытками самой системе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Запад отключит Россию от Международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), это обернется убытками для самой системы, считает замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Поскольку через SWIFT проходит много платежей как внутри России, так и за рубеж, отключение страны от системы должно иметь сильное оправдание и перевешивать материальный и имущественный ущерб, сказал Панкин на полях ПМЭФ-2021. Он отметил, что SWIFT - не монопольная система и имеет много аналогов по всему миру.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин усомнился в отключении России от системы SWIFT, поскольку это практически невозможно.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что предложения отключить нашу страну от системы SWIFT не новые, и звучат не один месяц и не один год. По его словам, не ясно, как в этом вопросе будут вести себя Запад и Европейский Союз, но в целом они доказали свою ненадёжность.