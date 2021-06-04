Съемочная группа фильма «Миссия невыполнима 7» ушла на карантин после съемок сцены в ночном клубе

Съемочная группа «Миссия невыполнима 7» ушла на карантин. Том Круз, исполняющий главную роль, тоже на самоизоляции Фото: REUTERS

Вся съемочная группа блокбастера «Миссия невыполнима 7» ушла на двухнедельный карантин из-за коронавирусной инфекции после съемок сцены в одном из ночных клубов в Великобритании. Четыре танцовщицы, на расстоянии двух метров от которых находился актер Том Круз, исполняющий главную роль, сдали положительный тест на инфекцию. Об этом в пятницу, 4 июня, пишет издание The Sun.

Последующая проверка выявила коронавирус у нескольких кинематографистов, задействованных в съемках фильма. Из-за этого съемки боевика в графстве Суррей вынуждены были приостановить на неопределенный срок.

- 14 членов съемочной группы заболели коронавирусной инфекцией, в основном заразились помощники актера Тома Круза. Все 60 членов коллектива были вынуждены уйти на самоизоляцию сроком на две недели. Сам Том Круз находится на самоизоляции со вторника, - говорится в материале.

В феврале текущего года съемки картины были приостановлены на полгода в целях предосторожности. Боевик режиссера Кристофера Маккуорри выйдет на экраны в мае 2022 года.