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Здоровье4 июня 2021 9:13

Съемочная группа фильма «Миссия невыполнима 7» ушла на карантин после съемок сцены в ночном клубе

Том Круз, исполняющий главную роль, находится на самоизоляции со вторника
Ксения АНУФРИЕВА
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Съемочная группа «Миссия невыполнима 7» ушла на карантин. Том Круз, исполняющий главную роль, тоже на самоизоляции

Съемочная группа «Миссия невыполнима 7» ушла на карантин. Том Круз, исполняющий главную роль, тоже на самоизоляции

Фото: REUTERS

Вся съемочная группа блокбастера «Миссия невыполнима 7» ушла на двухнедельный карантин из-за коронавирусной инфекции после съемок сцены в одном из ночных клубов в Великобритании. Четыре танцовщицы, на расстоянии двух метров от которых находился актер Том Круз, исполняющий главную роль, сдали положительный тест на инфекцию. Об этом в пятницу, 4 июня, пишет издание The Sun.

Последующая проверка выявила коронавирус у нескольких кинематографистов, задействованных в съемках фильма. Из-за этого съемки боевика в графстве Суррей вынуждены были приостановить на неопределенный срок.

- 14 членов съемочной группы заболели коронавирусной инфекцией, в основном заразились помощники актера Тома Круза. Все 60 членов коллектива были вынуждены уйти на самоизоляцию сроком на две недели. Сам Том Круз находится на самоизоляции со вторника, - говорится в материале.

В феврале текущего года съемки картины были приостановлены на полгода в целях предосторожности. Боевик режиссера Кристофера Маккуорри выйдет на экраны в мае 2022 года.