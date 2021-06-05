Путин: США уверенной поступью идут по пути Советского Союза

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

США столкнулись с типичными проблемами империй, когда уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин отметив, что это ранее произошло с Советским Союзом.

Российский лидер указал на продолжающие угрозы Вашингтона. По его словам, люди, которые это делают, исходят, из того, что экономическая, политическая и военная мощь, «такова, что это не страшно, что это мы переживем».

Путин заявил, что как бывший гражданин бывшего Советского Союза может рассказать, в чем заключается проблема империй. Как отметил российский лидер таким государствам кажется, что они «такие могущественные», и «могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки».

«Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями … Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», - заявил российский президент в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как писал сайт kp.ru, комментируя российско-американские отношения, Путин призвал Вашингтон научиться уважать интересы Москвы.

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