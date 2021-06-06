Рогозин оценил планы Маска по колонизации Марса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» в ближайшие годы планируют создать космическую систему экологического мониторинга вместо того, чтобы искать пути «бегства с планеты». Об этом в воскресенье, 6 июня, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск много раз говорил о необходимости переселения человечества на Марс на случай глобальных катастроф на нашей планете.

- Наша задача – оставить нашим детям чистую природу, благоприятную для развития человечества Землю. А не искать пути бегства избранных с погибающей планеты под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете, - написал Дмитрий Рогозин.

По его словам, «Роскосмос» намерен сосредоточится на создании орбитальной группировки для мониторинга экологии и борьбы с парниковыми выбросами. Специалисты по поручению Дмитрия Рогозина уже начали создавать дизайн космических аппаратов, которые смогут засекать опасные действия против экологии, например, углеродные выбросы. Госкорпорация по данному вопросу будет сотрудничать с НИЦ «Планета».

Как сообщал сайт kp.ru, на полях ПМЭФ-2021 глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал заявления о скором полете человека на Марс абсолютным абсурдом.