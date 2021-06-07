Министр финансов России назвал доллар политической валютой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал решение Минфина о выводе российских акций из-под доллара. Он отметил, что американская валюта давно стала политической.

- Действительно, мы приняли решение о выводе средств Фонда национального благосостояния из долларовых активов. Сегодня около 35% ФНБ были вложены в облигации США и другие виды американских бумаг, - сказал министр "Известиям".

Министр отметил, что "ситуация в отношениях России и США не простая. Москва все время видит нарастание санкционных угроз.

"Доллар стал политическим", - сказал министр.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение одного месяца.

Напомним, что в мае 2021 года стало известно о желании властей использовать средства ФНБ. Деньги планируется потратить на крупные инфраструктурные проекты. Общая стоимость такого проекта чуть меньше триллиона рублей.