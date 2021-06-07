Российский союз туриндустрии допустил восстановление регулярных чартеров в Египет до июля 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) допускают, что регулярное чартерное авиасообщение с курортами Египта могут быть восстановлены до июля текущего года, в эти же сроки для российских граждан могут быть открыты и полеты в Турцию. Об этом рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«Если мы посмотрим на практику, сначала запускают регулярное авиасообщение, потом – чартерное ... Это говорит о реальных перспективах восстановления авиасообщения с курортами Египта. Случиться это может до июля», - приводит газета «Известия» слова вице-президента союза.

Барзыкин также заявил, что до июля стоит ждать и решения по Турции, запрет на авиасообщение с которой недавно продлили до 21 июня.

Напомним, что 23 апреля президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об открытии воздушных ворот между странами. Ранее российские специалисты были направлены в ведущие аэропорты курортных городов Египта для проверки готовности к принятию российских туристов.