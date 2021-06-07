Владелец «Уралхима» заявил, что ни он, ни его компании не финансировали telegram-канал Nexta Фото: REUTERS

Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-каналы Nexta.

«То, что касается главного вопроса о финансировании NEXTA, я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», - заявил он, добавив, что ему «неприятно говорить про финансирование этого телеграм-канала», потому что это противоречит его взглядам.

Ранее белорусский телеканал ОНТ показал заявление Романа Протасевича - бывшего главного редактора Telegram-каналы Nexta, признанного в Белоруссии экстремистскими. Он, в частности, заявил, что канал спонсировала компания, связанная с Уралом и горной добычей. Компанию и олигарха он не назвал.

По словах Мазепина, кому-то захотелось развить историю про российскую причастность к событиям в Белоруссии.

Напомним, Романа Протасевича, который является создателем Telegram-канала Nexta и главредом Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в Белоруссии экстремистскими, находился на борту лайнера Ryanair, который экстренно приземлился в Минске в минувшие воскресенье, 23 мая. Как писал сайт kp.ru, ранее он дал признательные показания по факту организации массовых беспорядков в белорусской столице после президентских выборов.