Видеоинтервью Романа Протасевича каналу ОНТ 3 июня 2021 года опубликовано в сети Фото: REUTERS

4 июня задержанный в минском аэропорту бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Напомним, за организацию незаконных протестных акций в республике оппозиционеру грозит до 15 лет лишения свободы.

В ходе интервью Протасевич предположил, что в посадке самолета в минском аэропорту виновен Даниил Богданович из окружения бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

После этого мужчина признал свою вину в призывах к беспорядкам в Белоруссии и назвал имена тех, кто координировал протесты.

Оппозиционер рассказал, что белорусских оппозиционеров в изгнании финансируют литовские налогоплательщики частные спонсоры, бизнесмены, представители элиты. Также он сообщил, что после завершения активной части протестов в Республике Беларусь планирвалось перевести Telegram-канал Nexta на российскую повестку.

Также Протасевич выступал в качестве посредника между штабом Светланы Тихановской и заговорщиками, планировавшими убийство президента Белоруссии Александра Лукашенко, и выразил надежду, что белорусский лидер не выдаст его ЛНР.

В конце интервью мужчина расплакался и заявил о нежелании больше участвовать в политической деятельности.

- Я переосмыслил для себя многие вещи, я не хочу больше лезть ни в политику, ни в какие разборки. Просто хочу надеяться, что смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семьи, детей, перестать бежать от чего-то. Простите, — сказал Протасевич.