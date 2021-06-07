Зеленский: Чернобыль должен стать "мощным магнитом" для туристов

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Чернобыль должен стать «мощным магнитом» для международного и внутреннего туризма. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что по его инициативе начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения и утверждена программа развития Чернобыля на три года, что предусматривает изменения в его инфраструктуре, а также новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию этой зоны.

«Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения», - заявил глава незалежной в понедельник, 7 июня, в ходе форума «Украина 30. Экология».

Напомним, украинский лидер заявил, что Чернобыль необходимо показать миру в 2019 году, и сообщил о создании в зоне отчуждения «зеленого коридора». Однако летом прошлого года территорию заброшенного города охватили пожары, спасатели долгое время боролись с огнем.

Как писал ранее сайт kp.ru, на данный момент исследователи пришли к выводу, что уровень радиации в Чернобыле уже не так опасен для людей, в связи с чем начались доработки существующего законодательства, которое позволяет туристам въезжать на территорию отчуждения.