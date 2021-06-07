Сбой в работе Mail.ru произошел 7 июня 2021 Фото: REUTERS

Во понедельник, 7 июня, россияне столкнулись со сбоями в работе Mail.Ru. Большинство проблем связаны с почтой.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 60 процентов пользователей Mail.Ru сообщают о проблемах с почтой, примерно 24 процента указывают на проблемах в загрузке сайта, еще 15 процентов не могут войти в свою учетную запись.

Напомним, предыдущий сбой в работе Mail.Ru был отмечен 20 мая. Тогда расклад проблем, с которыми столкнулись пользователи, был примерно таким же: около 60 процентов отметили неполадки в работе электронной почты. Еще 24 процента пожаловались на проблемы с работой поисковика, около 8 процентов не могли зайти на свою страницу. При этом 17 мая, у портала была похожая проблема. Тогда представители сервиса заявили, что почта немного "приболела", и обещали в скором времени поправить неполадки со входом и доставке писем.