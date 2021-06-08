Центробанк не видит рисков отключения России от системы SWIFT Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральный банк РФ в настоящее время не видит рисков отключения России от системы SWIFT. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова, выступая в Государственной думе.

- Таких рисков мы пока что не видим. С точки зрения своей защищенности мы создали Систему передачи финансовых сообщений, она работает на внутрироссийские операции. В настоящее время востребованность российской системы растет. Около 24,5% уже по доле операций в нашей системе к общему объему сообщений внутри России, - сообщила она.

Ранее первый замглавы Банка России говорила, что Центробанк держит прямой контакт со штаб-квартирой и офисом SWIFT в Москве: представители штаба заверяют, что система продолжит «работать штатно, без каких-либо проблем».

Как писал сайт kp.ru, в МИД России говорили, что если страну отключат от данной международной платежной системы, то российская сторона будет задействовать другие возможности и отечественные технологии.