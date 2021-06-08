Захарова оценила слова Зеленского о «шокирующей» форме сборной Украины по футболу Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о новой форме украинской сборной по футболу. Свое мнение по этому поводу дипломат выразила во вторник, 8 июня, в своем Telegram-канале.

Накануне Владимир Зеленский на своей странице в Instagram заявил, что новая форма футболистов Украины, на которой изобразили очертания Крыма, является «особенной» и «умеет шокировать», а также включает в себя «важные символы, объединяющие украинцев».

- А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов, - написала в ответ на это Мария Захарова.

Как писал сайт kp.ru, ранее Украина представила новую форму своей сборной по футболу с изображенными на футболках границами Украины. В очертания страны включили Крым, который входит в состав России с 2014 года. На форму украинских спортсменов также написали националистические лозунги.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала этот случай отчаянной художественной акцией.