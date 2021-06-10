Мурашко: необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, отметив, что угроза развития пандемии все еще сохраняется.

«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», - заявил глава Минздрава, выступая на XXIII Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - Фарммедобращение – 2021».

Напомним, ранее министр здравоохранения сообщил, что для полной победы над пандемией доля россиян с антителами является недостаточной, однако в целом ситуация с иммунитетом к коронавирусу неплохая. Глава ведомства отметил необходимость вакцинации.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, в Военно-медицинской академии заявили, что российские военнослужащие выработали коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, указав, что такого эффекта удалось добиться по результатам успешной прививочной кампании