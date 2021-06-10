Украина не будет пускать в страну иностранцев, привитых Спутником V Фото: REUTERS

Украина не собирается пускать в страну иностранцев, привитых российской вакциной от коронавируса Спутник V, поскольку данный препарат не включен в перечень одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила пограничная служба незалежной.

«В последние дни на Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд на Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», - говорится в заявлении Государственной пограничной службы.

На этой неделе Украина разрешила въезд иностранцев без теста на коронавирусную инфекцию при условии, что они представят сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Уточняется, что такими препаратами являются вакцины Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinopharm или Sinovac, а также Janssen.

Напомним, ранее сообщалось, что государства Европейского союза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию полностью вакцинированных туристов, однако речь идет только о вакцинах, которые одобрены ЕМА или специалистами ВОЗ. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес накануне выступил за разрешение свободного въезда на территорию ЕС тем гражданам, которые прошли процедуру вакцинации российской вакциной «Спутник V».