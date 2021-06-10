Мария Захарова сообщила, что руководство НАТО отказалось участвовать в конференции по безопасности в Москве Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что руководство НАТО отказались участвовать в конференции по безопасности в Москве.

- На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и ее генсека (Йенса Столтенберга)? — сказала Захарова.

Она добавила, что альянс пытается объяснить свое нежелание вести диалог позицией правительства России.

Ранее российское министерство иностранных дел оценило заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга про созыв Совета Россия-НАТО. Российская сторона не уходит от диалога, но альянс не воспринимает предложения РФ по деэскалации, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.