Адвокат Александр Добровинский: «Я отказался защищать Ефремова, потому что знаю, как ему уйти от наказания»

Десятки адвокатов отказались защищать актера Михаила Ефремова. Напившись вдрызг, он сел за руль своего джипа и врезался в небольшой грузовичок. Его водитель Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице. Представители Ефремова обратились за помощью к юристу Александру Добровинскому. Но он отказался защищать виновника «алко-ДТП». Но! Сам предложил свои услуги семье погибшего.

В эфире Радио "Комсомольская правда" адвокат Добровинский рассказал журналистам Олегу Кашину и Роману Голованову, почему взялся за это дело.

«Я ВИДЕЛ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ»

Кашин:

- Александр Андреевич, чьи интересы вы представляете в деле Ефремова, поскольку мы уже заметили, что у потерпевшего слишком много родственников, которые друг друга не признают. Вы чей адвокат?

Добровинский:

- Я сегодня видел всех родственников, которые замечательно друг друга признавали. Я не видел вдову – это правда – но я видел родного брата, и там был, по-моему, сын или внук, его жена, брата я имею в виду, и жена молодого человека. И они все были как-то вместе.

Кашин:

- Ну, я имею в виду вот ту женщину, с которой он жил в Москве и которую как раз племянник говорит, что не знает, кто она. А она собирает деньги… и ходит по ток-шоу… Я хочу уточнить про нее как раз.

Добровинский:

- Я ее не видел, нет. Я в течение многих лет, кстати, борюсь с тем, чтобы наше государство признало так называемый гражданский брак и вот это как раз тот случай, когда гражданский брак государством не признан, поэтому она, к сожалению, никто в этом процессе.

Голованов:

- Почему вы вообще взялись за это дело, расскажите, пожалуйста. Есть версия, что многие адвокаты отказывались.

Водитель, пострадавший в ДТП, умер в больницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Добровинский:

- Как и многим адвокатам, мне тоже поступило предложение представлять интересы господина Ефремова. А вот сегодня, буквально несколько часов назад, поступило предложение от семьи, от брата, представлять интересы, очевидно, они будут признаны потерпевшими, да. И мой ответ «нет» и мой ответ «да» исходил из одного понимания этого процесса.

Я ответил «нет» человеку, который звонил и спрашивал меня, могу ли я представлять интересы Ефремова, потому что я хорошо знаю, как сделать так, чтобы Михаил Ефремов ушел от наказания. И, зная это и представляя себе всю логистику событий, которые могут развернуться в течение следствия и самого процесса, я принял предложение от семьи представлять их интересы. Потому что, наверное, слушайте, если мне это пришло в голову, значит, это могло прийти в голову и коллегам, и приблизительно понимая, что такое может произойти…

«НИКОГДА В ЖИЗНИ!»

Голованов:

- Александр Андреевич, а как он может взять и уйти от ответственности? Что может ему сулить в конце этого дела?

Добровинский:

- Будет суд. Я знаю, что я бы сделал… Вот именно поэтому я и принял предложение от СМИ.

Голованов:

- А что бы вы сделали, можете рассказать?

Добровинский:

- Никогда в жизни. Я вам расскажу, когда закончится суд и будет приговор, я вам расскажу, с большим удовольствием, - звоните, я все расскажу. А так – для чего я должен рассказать?..

Голованов:

- Простите, а вы можете сказать, он получит реальный срок? Есть такая вероятность? Потому что многие думают, что он может увильнуть от наказания. В этом главный страх.

Добровинский:

- Я думаю, что срок будет.

Голованов:

- Ну, это колония? Условный? Или что за срок?

Добровинский:

- Не могу вам ничего сказать по этому поводу – это будет решать суд. И это будет зависеть от линии, которую выберет защита господина Ефремова.

Десятки адвокатов отказались защищать актера Михаила Ефремова

«СОГЛАСИЛСЯ У МАЛАХОВА»

Кашин:

- Александр Андреевич, вы говорите, что сегодня вам позвонили и предложили, и вот у меня такое ощущение, что вы, звездный адвокат, вы такая медийная селебрети, а семья погибшего Захарова вчера – и многие ее за это ругали – участвовала как раз в программах Малахова. И вот есть ли здесь связь? То есть, действительно вот такая, как сказать, инициация для потерпевшей стороны – идешь на ток-шоу, плачешь перед камерами, тебе дают адвоката Добровинского. Или я упрощаю?

Добровинский:

- Я даже не знаю, о чем вы говорите, дорогой. Смотрите, я действительно сегодня был приглашен на ток-шоу, где я часто бывают, у Андрея Малахова, с которым я в замечательных отношениях, и на этом ток-шоу была семья. И эта семья, у которой я не думаю, что есть средства большие, для того, чтобы оплачивать адвокатов, они попросили меня, не приму ли я это предложение? И я, естественно, принял, и у меня было одно условие, что я буду работать бесплатно. Это условие было принято, а дальше можно искать все, что угодно… Они ходят по ток-шоу или не ходят… Они ходят, потому что их приглашают. Они могут и не ходить…

Кашин:

- Нет, я как раз услышал ответ. Если бы не ток-шоу, вы бы не пересеклись, правильно я понимаю?

Добровинский:

- Конечно, конечно.

Кашин:

- То есть, связь прямая есть. И вот вы защищаете бесплатно, почему? Из соображений филантропии? Из соображений пиара? Или из-за какой-то третьей мотивации?

Добровинский:

- Ну, если вы хотите, чтобы я сейчас разъединился, то это может произойти. Но я хотел бы, чтобы вы взяли обратно свои слова, да.

Голованов:

- А можно я возьму слово и задам вопрос?

Добровинский:

- Извините, был задан вопрос, который не считаю этически правильным и мне он не нравится. Значит, мне в моей жизни пиара много… знаете, хватает в жизни, да. Я защищаю разных людей и о них постоянно кто-то что-то пишет. Кроме того, я человек публичный и бросаться ради пиара во что-то… как бы даже говорить об этом неэтично. Мне неприятен был ваш вопрос, скажу вам честно.

Теперь почему я взялся за это дело? Есть две причины, почему я немедленно ответил «да». Первая. Я считаю, что публичный человек – это человек легко ранимый на самом деле, потому что я работаю много с публичными людьми и я, конечно, не такой публичный человек, как Киркоров, Басков, Ефремов и т.д., но все равно, как вы сами сказали, что я селебрети, хотя я не люблю этого слова английского, но да – публичный человек. И публичный человек находится под взорами многих сотен тысяч людей, если не миллионов. С него берут пример и на него смотрят в лупу. Мы все ответственныв только за наши слова и поступки. И если когда-то пьяный человек сядет за руль, подумает о том, чтобы сесть за руль и вспомнит, что произошло с публичным человеком Ефремовым и со всей той историей, которая произошла после этого, то я считаю, что мы имеем все основания спасти еще одну жизнь.

Михаил Ефремов устроил страшное ДТП 8 июня на Смоленской площади. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице. Фото: Роман Канащук/ТАСС

А ЧЕГО ХОЧЕТ СЕМЬЯ ПОГИБШЕГО?

Голованов:

- Александр Андреевич, мы слышали, что у вдовы Сергея Захарова есть желание, чтобы наказание было у Ефремова тюремное. Как думаете, у вас получится этого добиться?

Добровинский:

- Я незнаком с вдовой, она мне об этом не говорила, - в силу того, что я с ней незнаком.

Голованов:

- А чего вы хотите добиться в итоге?

Добровинский:

- Я хочу добиться? Слушайте, исполнять именно то, что хочет семья, с которой я встречаюсь. Завтра похороны…

Голованов:

- А чего хочет семья?

Добровинский:

- Я с ними буду встречаться в понедельник и все услышу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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