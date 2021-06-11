Британия не нашла указаний на причастность России к посадке самолета Ryanair в Минске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон не нашел конкретных указаний на причастность Москвы к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолета в Белоруссии», - приводит агентство Reuters министр.

Напомним, ранее глава британского МИД заявлял, что не исключает такой возможности, поскольку ему «сложно поверить, что подобные действия могли быть осуществлены без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве».

в Великобритании заявили, что готовы ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» на фоне инцидента с самолетом Ryanair. Так, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат заявил, что «Северный поток – 2» является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.

На фоне инцидента с экстренной посадкой Ryanair, Евросоюз ввел запрет белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией содружества. Кроме того, несколько авиакомпаний приняли решение временно не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров, а некоторые страны ограничили авиасообщение с республикой.