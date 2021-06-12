Кремль: Отказ от совместной пресс-конференции Путина и Байдена не связан с ожиданиями от саммита

Песков сообщил, что отказ от совместной пресс-конференции Путина и Байдена не связан с невысокими ожиданиями от встречи двух лидеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отказ провести совместную пресс-конференцию президентов России и США по итогам саммита в Женеве не связан с невысокими ожиданиями от встречи двух лидеров, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Джо Байден предпочитает разговаривать с журналистами один, пояснил представитель Кремля ТАСС. Он напомнил, что после встречи американского президента с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден также отказался от совместной пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, президент США проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Накануне стало известно, что встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня 2021 года в вилле Ла Гранж, расположенной посреди парковой зоны на левом берегу Женевского озера. Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, которые окружают виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку. Кроме того, введут временное ограничение на использование воздушного пространства в Женеве.

Напомним, ранее сообщалось, что американский и российский лидеры собираются обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран. Позже стало известно, что глава Белого дома хочет также поднять тему прав человека, а также «все волнующие его вопросы». Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Москву при «агрессивных действиях».