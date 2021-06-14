Бастрыкин поручил разобраться в причине смерти артистки Ирины Цывиной по просьбе ее дочери

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной в апреле 2019 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной в апреле 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, ранее в СМИ было опубликовано открытое письмо от дочери актрисы к председателю СК РФ. В письме дочь Цывиной отметила, что до сих пор сомневается в истинности официальной причины смерти своей матери, и высказывает недовольство работой следствия, а также просит о проведении тщательного расследования обстоятельств гибели артистки.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить по всем доводам, изложенным дочерью актрисы и о ходе и результатах проведенной проверки», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, знаменитую актрису обнаружил мертвой в своей квартире ее сын. Сообщалось, она умерла во сне. Как писал сайт kp.ru Денис Сердюков, последний возлюбленным Ирины Цывиной тяжело переживает уход из жизни актрисы, на которой хотел жениться, и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.