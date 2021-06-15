Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на действия Украины

Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на политическое преследование со стороны Украины, сообщив о нарушении своих прав. Об этом заявили в ОПЗЖ.

«Медведчук обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти. Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность», - написал соратник по политсиле Ренат Кузьмин в Telegram.

Кузьмин попросил обратить внимание на последнее заявление Верховного Комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных Киевом при закрытии оппозиционных телеканалов, связанных с Медведчуком. По его мнению, исходя из этого «решение ЕСПЧ не сложно предугадать». Он также полагает, что дело могут рассмотреть в приоритетном порядке.

Напомним, 13 мая суд поместил депутата украинской Верховной рады под домашний арест по делу о государственной измене. Сам политик назвал все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины «политической расправой». Как сообщал сайт kp.ru, позже Медведчук выиграл суд у советника главы министерства внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка относительно защиты чести и достоинства.