Путин поблагодарил Байдена за предложение встретиться Фото: Кадр видео

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Джо Байдена за инициативу провести встречи. Об этом он сообщил в начале встречи в Женеве в среду, 16 июня.

В Женеве начались переговоры двух лидеров в «узком» формате, на котором кроме Путина и Байдена присутствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкен. Позже будут «расширенные» переговоры с перерывом на чай-кофе. Как сообщалось ранее, формат тет-а-тет на предстоящий встречи не предусмотрен, однако все будет зависеть от желания двух глав государств.

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