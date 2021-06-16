Кремль: переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимир Путин с американским коллегой Джо Байденом в узком формате в Женеве завершились. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«Закончили узкий [формат]», - приводит ТАСС слова представителя Кремля

Как писал сайт kp.ru, на переговорах в «узком» формате кроме Путина и Байдена присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкен. Позже состоятся «расширенные» переговоры с перерывом на чай-кофе.

Напомним, перед переговорами американский и российский лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего сделали совместный снимок. Встреча состоялась на площадке у главного входа в виллу Ла-Гранж. Позже президент России поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу, а глава Белого дома в свою очередь назвал полезными переговоры лицом к лицу.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию саммита.