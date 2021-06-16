Байден: повестка США не направлена против России Фото: REUTERS

Повестка дня Соединенных Штатов не направлена против России или какого-то другого государства. Она преследует целью защиту американских граждан. Об этом в среду, 16 июня, заявил глава американской администрации Джозеф Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

- Моя повестка дня и повестка США не против России или против кого-либо еще. Повестка дня для граждан США - борьба с пандемией коронавирусной инфекции, восстановление американской экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими партнерами и коллегами, защита наших граждан. Это моя ответственность как президента, - отметил президент США.

Джозеф Байден заявил также, что ни один американский президент не сможет сохранить веру граждан своей страны, если не будет выступать в защиту демократических ценностей, а также единых и основных свобод. По словам американского лидера, это «часть ДНК страны».