МИД РФ: российский посол всю следующую неделю проведет в Вашингтоне

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов начнет работу в Вашингтоне уже на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она уточнила, что Антонов проведет в столице США всю следующую рабочую неделю.

Как писал сайт kp.ru, на саммите в Женеве Путин и Байден договорились о возращении послов.

О том, что Антонов в ближайшие дни вернется в Вашингтон, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В апреле 2021 Песков говорил, что возвращение посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в Россию будет зависеть от целесообразности этого.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России заместителю посла США вручили ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон-грата. Также в МИД рекомендовали Салливану уехать из России в Вашингтон для проведения консультаций.