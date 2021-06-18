Вирусологи: «Спутник V» работает против всех штаммов коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель лаборатории острых респираторных вирусных инфекций с апробацией лекарственных средств Института вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН Людмила Колобухина оценила ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве. Эксперт объяснила, существует ли «московский» штамм и будет ли эффективна против него вакцина.

Вирусолог отметила, что любые штаммы – это «соответствующие аминокислотные замены, вирус живет и эволюционирует в обществе». Но говорить о каких-то принципиальных отличиях не стоит.

- Да, мутации происходят, но ничего сверхъестественного в этом нет. Алгоритмы лечения больных мало чем различаются, так что и вакцина точно действует, это уже понятно, - отметила вирусолог в беседе с Ридусом.

Она напомнила, что прививка «Спутник V» работает. Даже если человек болеет после вакцинации, то в 70% случаев он переносит заболевание легко.

- Мутации меняют сродство вируса к рецептору, но это никак не влияет на течение болезни. Вакцины должны работать, поскольку мутации не меняют свойства вируса, - пояснил доктор биологических наук, профессор Сеченовского университета Виталий Зверев.

Что касается стремительного распространения коронавируса в Москве, то ученый связывает это не с мутацией, а с игнорированием мер безопасности. Люди расслабились, перестали носить маски, начались массовые мероприятия и вот результат.