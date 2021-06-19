Потерпевший крушение в Кемеровской области самолет принадлежит ДОСААФ Фото: очевидцев.

Потерпевший крушение в Кемеровской области самолет L-410 со спортсменами-парашютистами на борту принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Об этом в субботу, 19 июня, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источников, знакомых с обстоятельствами инцидента.

- По предварительной информации, во время выполнения тренировочных парашютных прыжков после взлета произошел отказ двигателя самолета L-410 с бортовым номером RF-94603 (самолет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту) с последующей жесткой посадкой воздушного судна, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Kp.ru, в результате крушения самолета этим утром погибли семь человек, в том числе пилоты, не менее 17 человек пострадали. После отказа одного из двигателей самолет с парашютистами врезался в лесной массив.