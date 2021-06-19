Глава Минтруда: увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено Трудовым кодексом

Увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено Трудовым кодексом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увольнение за отказ от вакцинации на сегодняшний день не предусматривает Трудовой кодекс РФ. Такое пояснение дал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«У нас на сегодняшний день возможность за это [отказ от вакцинации] увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», - заявил глава ведомства.

Котяков отметил, что вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в российских регионах относится к зоне ответственности местных властей.По его словам, речь идет о полномочии субъекта, «в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение».

Как уточнил министр, губернатор может принять решение о переводе на удаленку, введении «особого режима вакцинации, предоставлении дополнительных услуг населению, разворачивании точек вакцинации в различных общественных местах». «Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», - отметил он.

Министр добавил, что перевод на удаленку в субъектах зависит от эпидемиологической ситуации.

Напомним, на это неделе главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. Согласно опубликованному приказу, сделать прививку от коронавируса должны сотрудники кинотеатров, концертных залов, театров, а также работники торговли, медицины, транспорта, услуг и ЖКХ. В тот же день об обязательной вакцинации работников сферы услуг обявила и Московская область.