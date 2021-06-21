В Кремле объяснили выбор пятерки лидеров федерального списка "Единой России"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выбор новых лиц в пятерку лидеров в федеральном списке «Единой России» на выборах в сентябре 2021 года обусловлен их авторитетом, а также необходимостью ротации кадров. Такое объяснение дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что партия постоянно обновляется.

«Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И, насколько мы понимаем, это получает поддержку», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в субботу, 19 июня, президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» представил первую «пятерку» избирательного списка ЕР, добавив, что этот список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и относительно новые лица.

Как писал сайт kp.ru, избирательный список ЕР возглавил министр обороны Сергей Шойгу, следом идут глава МИД РФ Сергей Лавров, главврач Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.