Россияне стали чаще продавать квартиры с обременением Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне стали чаще продавать квартиры с обременением. За год объем таких предложений на рынке вырос на 20 процентов. Часть обременений – это ипотека ( потеряв прежний доход люди не справляются и продают жилье) или маткапитал.

Эксперты полагают, что количество квартир с обременением к концу года вырастет до 25%.

- Увеличение доли квартир с обременениями обусловлено, прежде всего, продолжающимся снижением уровня доходов населения. В течение прошедшего года немало заемщиков потеряли работу или стали получать значительно меньше, в связи с чем выплата ипотечного кредита стала неподъемной для семейного бюджета,- комментирует «Известиям» управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

В Москве с привлечением ипотеки в I квартале 2020-го было куплено 6 тысяч квартир, а за тот же период 2021-го было приобретено 9 тысяч объектов недвижимости. То есть за год квартир в залоге у банка стало в полтора раза больше.

Из-за внушительного объема предложений на рынке продавцы все чаще прибегают к услуге так называемого срочного выкупа квартиры у риелторов.

- По такой схеме жилье или выкупается с дисконтом в 7–12%, или риелтор помогает взять заем для снятия обременения. Спрос на срочный выкуп квартир с начала года вырос уже на треть, а количество краткосрочных займов увеличилось вдвое, - рассказал руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов.

Ранее собственников ипотечных квартир предупредили о рисках сдавать залоговую квартиру в аренду. Если вскроется, что вы сдаете залоговую квартиру без заключения договора, банк получит основание истребовать сумму кредита досрочно, сообщает телеканал "360".