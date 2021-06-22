Памфилова: кампания по дискредитации трехдневного голосования провалилась

Элла Памфилова заявила, что кампания по дискредитации трехдневного голосования провалилась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что кампания по дискредитации многодневного голосования в РФ со стороны зарубежных стран провалилась.

- Уже инициирована кампания против трехдневного голосования. Она полностью провалилась, поскольку никто не поддержал. Мы опираемся на народ, на мнение общественное, у нас обратная связь. Они даже 50 тыс. не набрали сторонников отмены многодневного голосования, — сказала она журналистам.

По мнению Памфиловой, страны будут продолжать кампанию посредством создания разного рода фейков.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что голование на выборах в Государственную думу будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года. Она добавила, что это должно гарантировать безопасность избирателям на фоне осложнения эпидемиологической ситуации в стране.

До этого президент России Владимир Путин выразил надежду, что выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года пройдут без ложных обещаний, как это было в 90-е годы.