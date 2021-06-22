Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика22 июня 2021 13:22

Памфилова: кампания по дискредитации трехдневного голосования провалилась

Зарубежные страны будут продолжать кампанию посредством создания разного рода фейков, отметила глава ЦИК РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Элла Памфилова заявила, что кампания по дискредитации трехдневного голосования провалилась

Элла Памфилова заявила, что кампания по дискредитации трехдневного голосования провалилась

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что кампания по дискредитации многодневного голосования в РФ со стороны зарубежных стран провалилась.

- Уже инициирована кампания против трехдневного голосования. Она полностью провалилась, поскольку никто не поддержал. Мы опираемся на народ, на мнение общественное, у нас обратная связь. Они даже 50 тыс. не набрали сторонников отмены многодневного голосования, — сказала она журналистам.

По мнению Памфиловой, страны будут продолжать кампанию посредством создания разного рода фейков.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что голование на выборах в Государственную думу будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года. Она добавила, что это должно гарантировать безопасность избирателям на фоне осложнения эпидемиологической ситуации в стране.

До этого президент России Владимир Путин выразил надежду, что выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года пройдут без ложных обещаний, как это было в 90-е годы.