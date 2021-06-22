Адвокат актера Владимира Конкина подала в суд на депутата Виталия Милонова Фото: Алексей БУЛАТОВ

На депутата Госдумы Виталия Милонова подала в суд адвокат Юлия Нитченко. Конфликт у парламентария и правозащитника возник на одном из ток-шоу, где обсуждалась личная жизнь актера Владимира Конкина, потерявшего в 2020 году свою дочь.

Среди гостей эфира была Юлия Нитченко, которая является доверенным лицом актера. В разгар бурного обсуждения Милонов усомнился, что перед ним человек, действительно имеющий статус адвоката. А в подкрепление своих слов парламентарий показал участникам съемок некие откровенные фото оппонента. Этот факт так задел Нитченко, что она решила обратиться в суд.

- Прежде чем обращаться в суд, мы сделали лингвистическую экспертизу слов Милонова в мой адрес, – сказала адвокат Нитченко сайту mk.ru. – Люди, которые представляются депутатами, должны понимать, что они говорят. Меня задели эти слова, и я не буду терпеть эти выпады. Пусть теперь в суде доказывает, что я не адвокат.

Правозащитница потребовала компенсировать ей моральный вред, который она оценила почти в миллион рублей.

Имя Юлии Нитченко стало широко известно в связи с уголовным делом об убийстве Михаила Хачатуряна. Юрист защищала семью погибшего настаивала на виновности дочерей, которые убили отца.