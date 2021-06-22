В Москве не планируют вводить «бесковидный» режим в транспорте и магазинах Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения на использование общественного транспорта и посещение магазинов, вводя «бесковидный» режим.

Пока в общественных местах и транспорте продолжат действовать прежние меры, в том числе перчаточно-масочный режим, рассказал ТАСС замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Таким образом, «бесковидный» режим будет введен пока в столичных заведениях общественного питания. Вход туда будет разрешен привившимся от COVID-19, переболевшим в течение последних шести месяцев и имеющим отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Посещение ресторанов будет возможно только при предъявлении QR-кода.

Напомним, ограничения на посещение заведений общепита в столице начнут действовать с 28 июня 2021. Кроме того, с 22 июня 2021 в Москве временно запретили мероприятия с присутствием более 500 человек.

Сайт kp.ru писал, как в Москве получить QR-код привитым и переболевшим коронавирусом.