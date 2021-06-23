Почти половина россиян поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около половины россиян поддержали идею об обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

49 процентов опрошенных одобрили решение властей обязать часть работников определенных сфер сделать прививки от коронавируса. Безразличны к данному вопросу остались 16 процентов респондентов, а 30 процентов сообщили, что отнеслись к такой инициативе скорее отрицательно, передает РБК со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Отмечается, что в городах с населением до 100 тысяч человек обязательную вакцинацию поддержали 54 процента респондентов, а в Москве и Санкт-Петербурге идею чаще, чем в других городах, оценили скорее отрицательно (30 процентов).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних жителей России.

Напомним, ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. В тот же день об обязательной вакцинации для работников данной сферы объявили и Московская область. Позже такую же меру приняли в ряде других российских регионах.

Как писал сайт kp.ru, накануне врач предупредил, что отказ людей от вакцинации грозит привести к серьезным мутациям коронавируса. По его словам, в условиях низкого коллективного иммунитета вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут «работать».