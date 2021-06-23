Жара в Москве может побить двойной температурный рекорд 23 июня 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето 2021 года, похоже, взялось побить все предыдущие температурные рекорды. 22 июня был зафиксирован новый температурный рекорд для этого дня – воздух прогрелся до 33,7 градуса. 23 июня, судя по всему, стоит ожидать новых максимумов.

Синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до плюс 34-36 градусов

- Погода остается очень жаркой. Показатель на 10-12 градусов превышает средние значения. В Москве максимальная температура воздуха +36, в Подмосковье + 37, комментирует РИА Новостям ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Весь день будет дуть южный, слабый ветер, один-шесть метров в секунду.

Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

У 23 июня есть все шансы поставить двойной рекорд тепла. Предыдущий суточный показатель принадлежит 1948 году - плюс 33,6, синоптики прогнозируют, что текущий показатель будет выше.

- А рекорд всего июня, то есть месячный, составляет плюс 34,7. Такое значение было зафиксировано 21 июня 1901 года. Так что не исключено, что сегодня может не устоять рекорд 120-летней давности. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений, - поделилась синоптик

Из-за аномальных температур в столичном регионе был продлен "оранжевый уровень" погодной опасности. Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев посоветовал, как сохранить здоровье в таких неблагоприятных условиях.

В первую очередь, нужно как можно реже бывать на улице и отказаться от физической работы на даче.

- Если очень нужно потрудиться на земле, то не стоит наклоняться и стоять вниз головой. Лучше взять маленькую скамейку и делать что-то сидя, - комментирует ФАН врач.