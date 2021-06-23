Минобороны Британии прокомментировало ситуацию с эсминцем Defender у берегов Крыма 23 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Великобритании прокомментировало ситуацию с эсминцем Defender у берегов Крыма 23 июня 2021 года. В ведомстве заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также в Минобороны Британии отвергли заявления России о предупредительной стрельбе.

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы", - сообщила пресс-служба британского министерства в Twitter.

Напомним, ранее, 23 июня, Минобороны России сообщило, что британский эсминец Defender нарушил государственные границы России в Черном море, на три километра подойдя к мысу Фиолент в Крыму. Предварительно команда эсминца получила несколько предупреждений, после чего были приняты меры. Пограничный сторожевой корабль России выполнил предупредительную стрельбу, после чего самолет Су-24М Черноморского флота сбросил по курсу движения эсминца четыре бомбы ОФАБ-250 (осколочно-фугасные авиабомбы) для пресечения действий британского корабля.

После инцидента в МИД РФ был вызван для разъяснения ситуации военный атташе Британии.