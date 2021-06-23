Синоптики назвали причину аномальный жары в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в российской столице повторился июньский температурный рекорд: воздух в городе прогрелся до плюс 34,7 градуса по Цельсию. В интервью kp.ru в среду, 23 июня, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал причину аномальной жары в Москве.

- Волна тепла в виде гребня высокого давления зародилась на севере Африки. Неделю назад она захватила территорию Западной Европы, потом гребень начал разрастаться. В конце прошлой недели антициклон утвердился на Европейской территории России. Его центр в настоящее время завис над Москвой, - объяснил специалист.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ждать похолодания на территории столичного региона не стоит в ближайшие пять дней. На этой неделе в Москве будет нещадно палить солнце, температура поднимется до рекордных отметок.

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