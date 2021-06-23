Тишковец: после жары в Москву придут дожди с грозами

Жара в Москве будет стоять до конца июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столице отступит жара. Ждать похолодания в ближайшие пять дней не стоит, в Москве будет нещадно палить солнце.

23 июня воздух прогреется до 36 градусов, что может стать настоящим рекордом. Синоптики прогнозируют, что солнце будет палить еще пять дней, только потом температура упадет на несколько градусов.

- Жара в столице спадет не раньше 28 июня. Ближайшие пять суток температура в Москве будет держаться на таком же уровне: от +31 °C до +36 °C, - рассказывает Евгений Тишковец Ридусу.

Только к 28 числу холодный фронт подойдет вплотную к Москве. Благодаря его воздействию температура понизится до 28 градусов, а потом и вовсе упадет до +23°C.

Но даже такие показатели значительно превышают климатическую норму.

- Станет дышать свежей и дожди пойдут с грозами и ливнями. Атмосфера может выстрелить так, что мало не покажется. Можем получить жестокие сюрпризы от природы после такой жары, - рассказал синоптик.

Он напомнил, что если что если температура выше +28 °C, то у организма происходит климатический стресс, который негативно влияет на здоровье.

- У нас 22 июня был побит температурный рекорд 1917 года. Сегодня. У меня нет сомнений, побьем рекорд 1948 года, когда было 33,6 тепла. Тоже самое будет и завтра, когда прогреется до 35°C. В общем, рекорд за рекордом будет до конца недели, — отметил Тишковец.

Синоптик отметил, что в ночные часы сейчас температура такая, как по климатической норме днем. «Правильными» показателями для июня в ночные часы +11,5 °C, а дневные +21,7 °C.

В такую погоду врачи советуют очень внимательно относиться к своему здоровью. По возможности избегать физических нагрузок, питаться легкой пищей и соблюдать питьевой режим. Если нет особых противопоказаний, то человек должен выпивать до 2 литров воды в день.

А вот употреблять кофе и чай нужно дозировано. Медицинский специалист Тина Петровская объяснила, почему данные напитки вредны в жару и кому вовсе лучше отказаться от них, сообщает Пятый канал.