Система QR-кодов в Москве распространится на летние веранды и сезонные кафе с 28 июня 2021 Фото: Алена МАРТЫНОВА

Система QR-кодов в российской столице с 28 июня текущего года распространится на летние веранды и сезонные кафе. Посещать такие места на улицах и в парках Москвы смогут только те, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом в среду, 23 июня, сообщил первый заместитель главы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

- «Бесковидный» режим работы с 28 июня 2021 года распространяется на все заведения общественного питания, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление по усилению ограничений из коронавируса. В Московской области теперь запрещается проведение массовых мероприятий, временно приостановлена работа детских комнат, зоопарков и аттракционов. Посетить рестораны и кафе можно будет только при наличии QR-кода.

Кроме того, с 1 июля власти Подмосковья могут сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который будет выдаваться защищенным от коронавируса жителям.