Инфекционист Тимаков объяснил, зачем переболевшим прививаться через шесть месяцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты призывают переболевших коронавирусной инфекцией прививаться через шесть месяцев после перенесенного заболевания. В эфире Радио «Комсомольская правда» инфекционист и врач-педиатр Евгений Тимаков объяснил, почему следует проходить вакцинацию через полгода после болезни.

По словам кандидата медицинских наук, после перенесенного коронавируса на протяжении шести месяцев у пациентов сохраняется активность вируснейтрализующих антител на достаточном для защиты от заболевания уровне. Однако после этого активность антител начинает падать.

- В феврале Роспотребнадзор говорил, что превышение норм антител больше чем в два раза хоть как-то гарантирует от заболевания, то сейчас с мутировавшим индийским штаммом пошли разногласия. Провели проверку работа по активности вируснейтрализующих антител, насколько они активны. Так вот, полгода они сохраняются. А дальше постепенно начинают падать. На протяжении восьми-девяти месяцев большинство сохраняют 70-80% антител, остальные начинают их активно терять, - объяснил Евгений Тимаков.

Инфекционист отметил, что такое исследование проводили разработчики российской вакцины «Спутник V». При этом, по словам эксперта, если переболевший человек однократно сделать прививку от коронавируса, то количество вируснейтрализующих антител возвращается на высокий уровень. Именно поэтому была введена ревакцинация через шесть месяцев.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко из-за роста заболеваемости в стране призвал пройти ревакцинацию тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или прошел вакцинацию полгода назад и раньше.