ВОЗ признала, что вакцины от коронавируса можно использовать для прививок детей и подростков

ВОЗ впервые признала, что вакцины против коронавируса можно использовать для профилактики COVID-19 у детей и подростков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая ранее выступала против вакцинации детей и подростков от коронавируса, изменила свою позицию по этому вопросу. ВОЗ впервые признала, что антиковидные вакцины можно применять для профилактики заболевания COVID-19 у несовершеннолетних.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях Организации. В частности, в документе отмечается, что немецко-американским препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech, можно прививать детей «от 12 до 15 лет из группы высокого риска».

При этом авторы документа подчеркивают, что дети и подростки, как правило, переносят коронавирус гораздо легче, чем взрослые, «поэтому, если они не входят в группу с тяжелым риском COVID-19, их следует вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Научно-исследовательский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы, чтобы получить разрешение на исследование вакцины «Спутник V» среди детей и подростков 12–17 лет.

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