Рябков об инциденте с британским эсминцем: "если не понимают, что такое границы РФ, мы можем бомбить"

Сергей Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва осуждает действия Лондона в ситуации с британским эсминцем Defender, который ранее нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», - приводит «Интерфакс» слова дипломата, который отметил, что территориальная целостность РФ «неприкосновенна», а нерушимость ее границ является «абсолютным императивом».

Замглавы МИД РФ также напомнил, что России предостерегает всех, кто под «лозунгами свободы мореплавания» занимается нарушением российских границ, от подобных шагов.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек российскую границу у мыса Фиолент, после чего он был предупреждён о применении оружия, однако не отреагировал, и были сделаны предупредительные выстрелы. При этом в Министерство обороны Великобритании и посольство королевства в Москве опровергли данные о предупредительных выстрелах по своему кораблю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует этот инцидент как грубую провокацию со стороны Великобритании.