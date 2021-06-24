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Здоровье24 июня 2021 15:15

В Центре Чумакова заявили, что "КовиВак" эффективна против индийского штамма

Чернов рассказал, что препятствий для применения вакцины нет
Анастасия РЫШКОВА
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В Центре Чумакова заявили, что "КовиВак" эффективна против индийского штамма.

В Центре Чумакова заявили, что "КовиВак" эффективна против индийского штамма.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Структура генома "индийского" штамма коронавируса не препятствует применению вакцины "КовиВак" для защиты от него, заявил директор по развитию Центра Чумакова Константин Чернов.

"Пока, исходя из сиквенса генома (определения генетической структуры) этого штамма, каких-то фатальных изменений в фенотипе, которые бы препятствовали тому, чтобы вакцину можно было применять, там нет", - сказал Константин Чернов в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, что несколько месяцев назад индийские власти сообщили о распространившемся новом штамме коронавируса. К нему восприимчивы пациенты, прошедшие терапию ИВЛ. Вирус распространяется во влажной среде.

В июне 2021 года Роспотребнадзор выявил в России более тысячи случаев заражения новым индийским штаммом коронавируса.