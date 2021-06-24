Капитан эсминца Defender заявил, что российский корабль открывал предупредительный огонь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил факт предупредительных выстрелов российской береговой охраны в ходе инцидента в Черном море близ мыса Фиолент в Крыму 23 июня.

"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21", - заявил Оуэн газете Daily Mail.

Он рассказал, что российские корабли подошли к британскому эсминцу очень близко - на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий "небезопасным и не подобающим для моряков".

Напомним, что 23 июня эсминец Defender пересек российские границы в Черном море и подошел к мысу Фиолент в Крыму. Российская береговая охрана после нескольких предупреждений открыла огонь на пути следования эсминца. Также в воздух был поднят самолет Су-24М Черноморского флота, сбросивший на пути британского корабля три осколочно-фугасные авиабомбы.

В связи с инцидентов в МИД РФ был вызван военный атташе и посол Великобритании. В России назвали ситуацию недопустимой и возмутительной. При этом МИД Британии опроверг факт нарушения государственных границ и заявления Минобороны России о предупредительной стрельбе.