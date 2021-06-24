Центр «Вектор»: вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех мутаций коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская вакцины «ЭпиВакКорона» эффективна против всех мутаций коронавирусной инфекции, в том числе против штаммов заболевания «дельта» и «дельта плюс». Об этом в четверг, 24 июня, заявил генеральный директор центра «Вектор», ученые которого разработали данный препарат, Ринат Максютов в ходе Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

- Все штаммы коронавируса, которые в настоящее время вызывают беспокойство, в том числе мутации «дельта» и «дельта плюс», не попадают в структуру выбранного пептида. Данный пептид является основой вакцины «ЭпиВакКорона», поэтому он устойчив ко всем изменениям коронавирусной инфекции, - сказал он.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов сообщил, что структура генома индийского штамма коронавирусной инфекции не препятствует применению для защиты от него российской вакцины «КовиВак».