В Британии заявили, что "надлежащим образом" ответят на вызов военного атташе в Минобороны РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Британии заявили, что "надлежащим образом" ответят на вызов военного атташе в Минобороны РФ.

Напомним, что военный атташе и посол Британии были вызваны в российский МИД для разъяснения ситуации с нарушением государственных границ России эсминцем Defender в Черном море 23 июня этого года. Корабль на три километра прошел за допустимые границы, приблизившись к мысу Фиолент в Крыму. Команда эсминца получила несколько предупреждений от береговой охраны РФ, после чего на пути следования британского корабля были сброшены три осколочно-фугасные бомбы.

Минобороны Соединенного королевства отвергло факт нарушения границ, заявив, что военный корабль следовал в украинских территориальных водах, на что он имеет право согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву. Об этом заявил глава британского минобороны Бен Уоллес. При этом в ведомстве утверждают, что корабль не был обстрелян. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.

Уоллес отмечает, что во время инцидента в море находились также военные корабли США и Нидерландов, которые принимали участие в операциях НАТО в регионе.

"Королевские ВМС всегда придерживаются норм международного права и не приемлют незаконного вмешательства в мирные походы", - сказано в заявлении министра.