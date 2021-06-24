Зеленский заявил, что его мечта — завершить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский пока не знает, будет ли он баллотироваться на второй срок, однако поделился с журналистами своими мечтами – завершить войну в Донбассе и остаться в истории. Об этом лидер Незалежной рассказал в интервью телеканалу «1+1», отметив, что у него «очень много мечт».

«Хочу завершить войну, мечтаю. Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться», - заявил Зеленский.

Он отметил, что ему «было бы неприятно» осознавать, что потратил время людей, страны, своей семьи и не сделал того, чего хотел. Кроме того, он мечтает, чтобы его дети им гордились, а родители увидели изменения в стране.

Отвечая же на вопрос, намерен ли он баллотироваться на второй срок, Зеленский сказал, что это зависит не от него, а от людей – мол, это их выбор.

«Сложно говорить. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать до конца каденции», - заявил лидер Незалежной, срок полномочий которого на посту главы государства истекает в 2024 году.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский назвал минские договоренности «еле живыми» и допустил, что вопрос разрыва связей Украины с Донбассом могут вынести на референдум, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в регионе.