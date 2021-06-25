Захарова о включении Киркорова в черный список Украины: «Наше оружие массового поражения»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала новость о том, что российского певца Филиппа Киркорова на Украине внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Незалежной.

«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» - пошутила Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что украинское министерство культуры и информационной политики по рекомендации СБУ и СНБО внесло короля российской эстрады в «черный список».

Сам же Филипп Киркоров сказал, что он этим гордится, а вот страну, чьей безопасности угрожает певец, можно только пожалеть. Исполнитель также отметил, что «некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах».