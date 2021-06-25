В испытаниях «Спутника V» примут участие около 350 детей и подростков

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

В клинических испытаниях российской вакцины против коронавируса «Спутник V» примут участие около 350 детей и подростков от 12 до 17 лет. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что проведение исследований с помощью юных добровольцев ничем не отличается от тестирования со взрослыми, особенностей нет.

«Это повторение тех клинических исследований, которые были у взрослых, за исключением того, что там будут различные концентрации «Спутника V» для каждого возраста», - пояснил ученый в беседе с ТАСС.

Александр Гинцбург добавил, что «побочные явления будут минимальны»: «Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Научно-исследовательский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы, чтобы получить разрешение на исследование вакцины «Спутник V» среди детей и подростков 12–17 лет. Как ожидается, испытания начнутся в Москве в начале июля.

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